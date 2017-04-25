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Техноблог

В Интернете работает сервис для ностальгии по кнопочным мобильным телефонам

В Интернете сервис mfmphone.com позволяет рассказать друзьям о своем первом мобильном телефоне и ностальгировать по былым временам. Об этом пишет Lenta.ru.

Как отмечается, пользователи Facebook устроили флешмоб, в рамках которого многие признались в ностальгии по кнопочным устройствам. «Прекрасный был телефон, сейчас таких не делают уже», — отметил один из них, рассказывая о Siemens C35.

Некоторые пользователи даже начали публиковать целые истории, посвященные их первому телефону. В частности, рассказали о проблемах со связью, тарифных планах с платными входящими звонками и теплых воспоминаниях, связанных с приобретением устройства.

«Однажды милиционер потребовал разрешение на его использование и забрал меня в отделение, в котором я устроил дикий разбор», — похвалился один из пользователей.

Другие заявили, что совершенно не скучают по кнопочным устройствам, отметив, что современные смартфоны превосходят старые мобильники по всем параметрам.

«В упор не понимаю ностальгии по этому аду. Яблоки рулят», — считает один из сторонников прогресса.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/50485/
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