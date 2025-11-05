Хотите заработать? В Telegram появится новая функция

В бета-версии мессенджера Telegram появились признаки внедрения новой функции – аукциона для продажи и приобретения подарков. Информация об этом размещена в Telegram-канале «Код Дурова».

Согласно предварительным данным, подарки, которые пользователи могут отправлять друг другу, теперь будут реализовываться в формате торгов. Сообщается, что они будут выставляться на продажу лотами, состоящими из 50 штук. Участники смогут делать ставки, используя внутреннюю валюту платформы — Звезды/Stars.

Механизм торгов предполагает, что пользователи, занявшие позиции в Топ-50 по размеру сделанной ставки, получат соответствующую партию подарков. Ставки остальных участников будут перенесены в следующий раунд, где будет разыграна очередная партия. Этот процесс продолжится до тех пор, пока все доступные подарки не будут распределены.

Важной особенностью системы является гарантия возврата средств: если в итоге пользователь ни разу не попал в число пятидесяти победителей за все раунды и не получил подарок, все потраченные на ставки «Звезды» будут ему возвращены.

Продавая свои подарки на аукционе, люди могут зарабатывать валюту Stars, которую можно тратить, например, на платные функции Telegram.

Telegram, основанный Павлом Дуровым в 2013 году, является одним из ведущих в мире кроссплатформенных мессенджеров для обмена различными типами сообщений и медиафайлами.