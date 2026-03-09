OpenAI снова перенесла запуск эротического контента для пользователей ChatGPT

Компания OpenAI снова отложила запуск функции Adult Mode в сервисе ChatGPT — специального режима для совершеннолетних пользователей, который должен предоставить доступ к отдельным типам контента для взрослых, сообщает Techcrunch.

О разработке функции впервые сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в октябре прошлого года. Он отмечал, что после внедрения более строгой системы проверки возраста компания намерена разрешить взрослым пользователям доступ к некоторым категориям контента, включая эротические тексты.

Первоначально запуск Adult Mode планировался на декабрь, однако релиз был перенесен. СМИ писали, что в тот период Сэм Альтман направил сотрудникам внутреннее сообщение с пометкой «код красный», призвав команды сосредоточиться на улучшении базового пользовательского опыта ChatGPT.

По словам представителя OpenAI, реализация режима сейчас откладывается. В компании решили сконцентрироваться на задачах, которые сейчас затрагивают более широкую аудиторию пользователей, включая повышение интеллектуальных возможностей модели, улучшение ее поведения и развитие проактивных функций.

В OpenAI подчеркнули, что по-прежнему придерживаются принципа, согласно которому совершеннолетних пользователей следует рассматривать как взрослых, однако для корректной реализации такого режима требуется дополнительное время. Точные сроки запуска функции пока не раскрываются.