Telegram полностью обновил дизайн своих приложений для Android

Telegram представил крупное обновление Android-приложения до версии 12.4, внесшее существенные изменения в пользовательский интерфейс.

Одним из нововведений стал переход от бокового меню к навигационной панели в нижней части экрана. Это решение унифицирует внешний вид приложения с его iOS-версией.

Обновление принесло значительные визуальные улучшения. Интерфейс стал выглядеть более «мягким» благодаря скругленным формам элементов, более плавным анимациям и эффекту «жидкого стекла», придающему экрану дополнительные глубину и объем.

В числе новых функций — система «редких подарков», предлагающая пользователям объединять до четырех предметов из одной коллекции для получения более ценного варианта. Однако есть риски — в случае неудачи все использованные предметы теряются безвозвратно.

Также в обновлении вернулась кнопка быстрого прикрепления файлов в окне чата, что упрощает отправку медиа и документов. Для групповых звонков появилась опция входа с выключенным по умолчанию микрофоном, что удобно для участников больших конференций. Усилены и механизмы работы с прокси-соединениями, что повышает стабильность и безопасность мессенджера.