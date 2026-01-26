00:47
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Техноблог

Lenovo выпустит первые игровые Arm-ноутбуки

Lenovo раскрыла планы по запуску первого поколения полноценных игровых ноутбуков на платформе Windows on Arm. Компания готовит сразу шесть моделей с чипами Nvidia N1 и N1X, включая устройства из игровой серии Legion, сообщает WCCFTech.

В перечне фигурируют ноутбуки линеек Ideapad, Yoga и Legion. Эксперты считают — это указывает на то, что Lenovo рассматривает Arm-платформу не только для ультрабуков и трансформеров, но и для высокопроизводительных игровых решений.

Флагманская платформа Nvidia N1X, по предварительным данным, будет оснащена 20-ядерным CPU (10 производительных Cortex-X925 и 10 энергоэффективных Cortex-A725), а также интегрированной графикой на архитектуре Blackwell с 6 тысячами 144 CUDA-ядрами. Теоретически такая конфигурация сопоставима по уровню производительности с дискретной видеокартой GeForce RTX 5070 для настольных ПК.

Менее производительная версия Nvidia N1 будет использоваться в более доступных моделях. Ожидается, что официальный релиз платформ N1 и N1X состоится в первом квартале этого года, что может стать поворотным моментом для экосистемы Windows on Arm на рынке игровых ноутбуков и поможет составить конкуренцию MacBook с чипами M-серии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/359183/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Apple вернула себе лидерство на рынке смартфонов Китая
Функционал, позволявший Grok генерировать непристойные фото, ограничили в Х
Удалить соцсеть X и нейросеть Grok из магазинов требуют от Apple и Google
Новая версия операционной системы Windows содержит важные функции
О возможном повышении цен на смартфоны предупредила корпорация Samsung
Непристойный контент. Индонезия заблокировала чат-бот Grok
Sony представила коллекцию аксессуаров для PlayStation 5 под названием Hyperpop
Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля
Galaxy S26 Ultra получит антишпионский экран с функцией Privacy Display
Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
Популярные новости
TikTok и&nbsp;Дональд Трамп объявили о&nbsp;завершении сделки TikTok и Дональд Трамп объявили о завершении сделки
Apple может сделать обновленный голосовой помощник Siri с&nbsp;ИИ платным Apple может сделать обновленный голосовой помощник Siri с ИИ платным
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 января, понедельник
23:29
Lenovo выпустит первые игровые Arm-ноутбуки
23:07
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 26 января. Столица на десятом месте
22:43
Евросоюз начал расследование из-за раздевающих дипфейков Grok
22:20
Новые нормы обучения в автошколах. Каныбек Туманбаев рассказал, зачем это нужно
22:04
Бойцы ММА из Кыргызстана выступят на турнире EFC Global в Москве