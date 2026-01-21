00:43
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Техноблог

Samsung сделала базовые функции ИИ в своих смартфонах бесплатными

Корпорация Samsung сделала базовые функции искусственного интеллекта в своих смартфонах бесплатными. Об этом сообщает Android Authority.

IT-гигант внес изменения в пользовательское соглашение об использовании нейросети Galaxy AI. В документации прописали, что базовые ИИ-функции, доступные на смартфонах Samsung, будут предоставляться бесплатно.

По словам специалистов, это исключает возможность добавления подписки или платного доступа к базовым функциям нейросети. Samsung представила свой ИИ-сервис вместе с релизом Galaxy S24 в 2024 году. Однако компания не раскрыла стоимость доступа к нейросети, лишь отметив, что не будет брать за него деньги определенное время. В материале говорится, что корпорация наконец-то поставила точку в этом вопросе.

При этом в документации есть оговорка. В Samsung уточнили, что бесплатными будут только те опции, работу которых поддерживает сама компания. Функции ИИ, за которые отвечают сторонние партнеры, могут быть платными.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/358597/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан занял 117-ю строчку в мировом рейтинге внедрения ИИ
В Казахстане разработали ИИ для распознавания тюркских языков
Опять непристойные фото. Мать одного из детей Илона Маска подала в суд на xAI
В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки
ИИ научили прогнозировать вероятность развития более 100 заболеваний
Десять главных тенденций развития ИИ в наступившем году представили в Китае
В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налоговые проверки в 2026 году
ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента
Китай ужесточил регулирование искусственного интеллекта — угроза контролю власти
В Google Chrome появился ИИ-агент, работающий вместо пользователя
Популярные новости
Иран планирует навсегда отказаться от&nbsp;глобального интернета&nbsp;&mdash; Filterwatch Иран планирует навсегда отказаться от глобального интернета — Filterwatch
В&nbsp;ChatGPT начнут тестировать рекламу В ChatGPT начнут тестировать рекламу
Компания Маска первая в&nbsp;мире преодолела порог в&nbsp;1&nbsp;гигаватт вычислений для&nbsp;ИИ Компания Маска первая в мире преодолела порог в 1 гигаватт вычислений для ИИ
Honor разрабатывает внешний телеобъектив для смартфона Honor разрабатывает внешний телеобъектив для смартфона
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
22 января, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 января, среда
23:37
Samsung сделала базовые функции ИИ в своих смартфонах бесплатными
23:12
Делегатов Международной федерации хоккея наградили Почетными грамотами кабмина
22:45
В строящейся на Иссык-Куле школе обрушилась кровля. Комментарий Минстроя
22:27
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана разгромила Иран
22:24
Бишкекчан приглашают на выставку «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»