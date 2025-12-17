23:53
Apple разрабатывает флагманский iMac Pro с мощным чипом M5 Max

Корпорация Apple разрабатывает флагманский моноблок iMac Pro с еще не представленным мощным чипом M5 Max. Об этом сообщил портал MacRumors.

Согласно информации, в утекшем коде упоминается iMac с идентификатором J833c, использующий платформу H17C. Эта платформа связана с кодовым названием Sotra C, которое, как предполагается, будет присвоено будущему чипу Apple M5 Max. Ранее аналогичные упоминания в программном коде неоднократно подтверждались последующими анонсами компании.

При этом не исключается, что обнаруженный iMac Pro может использоваться Apple исключительно для внутренних тестов и не дойдет до массового производства. Однако в последние месяцы участились слухи о возможном возвращении флагманской серии моноблоков.

Последний iMac Pro оснащался x86-процессорами Intel. Модель дебютировала в 2017 году и получила обновление в 2019-м. Устройство оснащалось видеокартой Radeon Pro Vega 64X, процессорами Intel Xeon вплоть до 18 ядер, а также 27-дюймовым дисплеем с разрешением 5120х2880 пикселей.
