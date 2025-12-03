Миллионы рабочих мест под угрозой из-за стремительного развития ИИ

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) может усугубить неравенство и уничтожить миллионы рабочих мест в развивающихся экономиках. Об этом предупреждает Программа развития ООН (ПРООН) в своем новом докладе.

По данным авторов, Азиатско-Тихоокеанский регион, где проживает 55 процентов населения мира, становится ключевым игроком в сфере искусственного интеллекта. Здесь сосредоточено более половины пользователей ИИ, а также стремительно растет количество инновационных компаний. В частности, Китай имеет почти 70 процентов мировых патентов в этой области.

Использование ИИ может увеличить темпы годового роста ВВП региона примерно на 2 процента и повысить производительность на 5 процентов в таких секторах, как здравоохранение и финансы. Только страны Юго-Восточной Азии могут добавить почти $1 триллион к своему совокупному ВВП в ближайшие 10 лет.

По мере развития искусственного интеллекта миллионы рабочих мест могут оказаться под угрозой исчезновения, при этом в особенно тяжелом положении окажутся женщины и молодежь.

Согласно докладу, потенциал автоматизации профессий, в которых традиционно задействованы именно женщины, почти в два раза выше показателей в других видах трудовой деятельности. Молодые люди 22-25 лет уже сталкиваются с трудностями в поиске работы, особенно в тех секторах, где ИИ используется активнее всего.

В то же время в ряде государств искусственный интеллект помогает властям работать эффективнее и добиваться значительных результатов для улучшения уровня жизни населения. Например, Сингапур сократил время, необходимое для оформления документов для молодых родителей, с 2 часов до 15 минут. В Пекине «цифровые копии» используются для градостроительства и борьбы с наводнениями.

Однако лишь немногие страны имеют полноценные законы в отношении ИИ.

По оценкам, к 2027 году более 40 процентов нарушений, где фигурирует ИИ, будут связаны с злоупотреблением генеративными технологиями. Правительства должны учитывать эти тренды при разработке законов.

«При этом между государствами наблюдается значительный разрыв: Сингапур, Южная Корея и Китай активно инвестируют в ИИ-технологии и связанное с ними обучение, в то время как другие страны региона все еще должны обеспечить населению базовый доступ к интернету. Ограниченная инфраструктура, нехватка навыков, вычислительных мощностей и управленческого потенциала сдерживают возможности использования искусственного интеллекта и одновременно усиливают риски», — говорится в сообщении.