12:06
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Техноблог

В Таджикистане запустили нацмессенджер, который собирает данные пользователей

Государственный оператор «Таджиктелеком» разработал национальный мессенджер Oriz. О старте работы платформы сообщила Служба связи при правительстве Таджикистана.

Отмечается, что проект разработан для технологической независимости и информационной безопасности страны.

Новый сервис позиционируется как полностью отечественное решение для защищенных коммуникаций. Платформа поддерживает обмен текстовыми и голосовыми сообщениями, аудио- и видеозвонки, создание каналов и групп, передачу медиа и файлов без ограничений, а также видеоконференции по ссылке, в том числе без необходимости регистрации.

Oriz доступен для Android, iPhone, Windows и macOS, а также в браузере. Регистрация осуществляется по номеру телефона.

На сайте Oriz в политике конфиденциальности прямо указано, что разработчик собирает содержимое отправляемых и получаемых сообщений, имя, адрес электронной почты, фото профиля, информацию об устройстве, а также опыт взаимодействия с мессенджером, используемые функции и проведенное пользователем время на платформе.

Эти сведения будут использованы для предоставления услуг и улучшения сервиса, персонализации опыта, а также могут быть переданы поставщикам услуг и органам правоохранения «в ответ на законные требования или для защиты прав».

Одной из ключевых заявленных особенностей мессенджера является стабильная работа при низкой скорости интернет-соединения. Сервис развернут на локальной инфраструктуре: серверы и центр обработки данных находятся внутри республики, что, по информации оператора, позволяет сохранять качество связи в условиях ограниченной пропускной способности. Это фактор, критичный как для отдаленных регионов Таджикистана, так и для граждан, находящихся за рубежом.

Чиновники отметили, что проект стал ответом на растущие риски зависимости от иностранных цифровых сервисов. В ведомстве напомнили о трудностях, с которыми сталкивались таджикские мигранты в периоды ограничения доступа к зарубежным мессенджерам, в том числе в России.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/350676/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Регистрация на российской платформе Mах стала доступна для жителей Кыргызстана
Национальный банк Таджикистана выпустил юбилейную банкноту в 100 сомони
Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране
С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Огромный кусок ледника Исмоили Сомони откололся в Таджикистане
ЕС предъявил претензии Таджикистану за неисполнение ордера МУС на арест Путина
Суд Германии разрешил депортировать члена ИГИЛ из Таджикистана на родину
Россия и Таджикистан подписали соглашение о развитии трудовой миграции
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Представители Кыргызстана и Таджикистана встретились. О чем говорили
Популярные новости
Корпорация Xiaomi выпустила легкий и&nbsp;тонкий пауэрбанк для iPhone Корпорация Xiaomi выпустила легкий и тонкий пауэрбанк для iPhone
Новые функции в&nbsp;&laquo;Тундуке&raquo;: доступны электронные очереди в&nbsp;&laquo;Унаа&raquo; и&nbsp;&laquo;Кадастр&raquo; Новые функции в «Тундуке»: доступны электронные очереди в «Унаа» и «Кадастр»
В&nbsp;России Роскомнадзор получил право отключать Рунет от&nbsp;глобального интернета В России Роскомнадзор получил право отключать Рунет от глобального интернета
Microsoft AI&nbsp;создаст сверхразумный&nbsp;ИИ, который не&nbsp;будет страшен человечеству Microsoft AI создаст сверхразумный ИИ, который не будет страшен человечеству
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;АБР запускают проект по&nbsp;поддержке аграриев Кыргызстана «Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
13 ноября, четверг
12:05
НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали ме...
12:03
Гендиректора стройкомпании задержали в Бишкеке по делу о мошенничестве
12:00
Кыргызстан закрыл долг и договорился с Казахстаном о новом обмене энергией
12:00
Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?
11:32
Палата представителей США одобрила проект бюджета: шатдаун завершился