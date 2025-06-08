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Техноблог

Узбекистан планирует вывести на орбиту свой научно-технический спутник

К 2028 году Узбекистан планирует вывести на орбиту свой научно-технический спутник. Об этом сообщил заместитель директора Агентства космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий РУз («Узбеккосмос») Мухиддин Ибрагимов.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По его словам, для реализации космического запуска страна ведет переговоры с американской компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Мухиддин Ибрагимов также отметил, что процесс вывода спутника на орбиту требует тщательного планирования и учета ряда факторов. Необходимо заранее бронировать временные окна для запуска, поскольку существуют ограничения по количеству доступных слотов у космических агентств других государств.

Сроки вывода спутников в космос утверждаются за два-три года. Поэтому важно вовремя заключать соглашения и готовить технические условия. Важной составляющей проекта является подготовка высококвалифицированных кадров. В рамках инициативы в 2024-м семь студентов из Узбекистана направлены на обучение в магистратуру Технологического института Кюсю в Японии. Их задача — разработать проект спутника, осуществить его сборку и подготовить к запуску.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/331896/
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