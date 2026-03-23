В Японии разработали кровать для геймеров: удобно валяться и играть весь день

В Японии производитель эргономичной мебели Bauhutte представил специализированную кровать для геймеров Electric Gaming Bed 2 с расширенным функционалом и модульной конструкцией, которая ориентирована на повышение комфорта при длительном использовании. Об этом сообщает PC Gamer.

Нововведением по сравнению с первой моделью стала трансформируемая структура с несколькими моторизованными секциями. В отличие от предыдущего поколения, конструкция разделена на три независимых блока, что упрощает транспортировку и установку, особенно в условиях ограниченного жилого пространства.

Также в кровати имеется фиксирующая планка, предотвращающая смещение матраса при изменении положения секций. По замыслу разработчика, продукт рассчитан на пользователей, проводящих значительное время за видеоиграми, что позволяет совмещать отдых, потребление контента и прием пищи без необходимости покидать кровать.

Стоимость Electric Gaming Bed 2 на японском рынке составляет 70 тысяч 400 иен.