В Японии разработали лазерные дроны для защиты кур от птичьего гриппа

Фото Tom’s Hardware

Японский телекоммуникационный и технологический гигант NTT разработал систему лазерных дронов для защиты птицеферм. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

Уточняется, что NTT e-Drone Technology Co., Ltd совместно с NTT East Japan Co., Ltd и правительством префектуры Тиба создала лазерную систему для отпугивания диких птиц от ферм. Цель проекта — снизить или полностью предотвратить распространение птичьего гриппа через нежелательных пернатых посетителей, таких как вороны и голуби.

Напомним, ранее многие страны столкнулись с разрушительными потерями поголовья из-за птичьего гриппа. Поэтому ключевую роль играет профилактика, поскольку решение любой обнаруженной инфекции обычно заключается в радикальном забое.

Некоторые штаммы птичьего гриппа (например, H5N1) также опасны для людей, особенно для фермеров и других лиц, находящихся в тесном контакте с курами.

Согласно пресс-релизу NTT, «в период с января по февраль 2025 года в префектуре Тиба сложилась тяжелая ситуация, в результате которой было забито более 3,3 миллиона голов птицы».

Столкнувшись с такими обстоятельствами, инвестиции в сдерживание гриппа становятся очень оправданными. Птицы могут распространять вирус гриппа через физическое присутствие — например, проникая в курятник — или через помет. Это означает, что важно быстро действовать, чтобы отпугнуть их. Дроны NTT с отпугивающими лазерами хорошо подходят для этой задачи.
