Три стартапа из КР стали победителями Unicorn from KG: едут в Кремниевую долину

Три стартапа из Кыргызстана победили в программе Unicorn from KG и едут в Кремниевую долину (США) на курс Hero Training в Draper University. Об этом сообщили в Парке высоких технологий.

Отмечается, что учеба предусматривает интенсивное развитие предпринимательских навыков, взаимодействие с венчурными инвесторами, а также доступ к стартап-экосистеме и возможностям для питчинга.

  • Первое место заняла Жанайым Сагимбаева с VeriFi (сервис для владельцев криптокошельков, формирующий Web3 Credit Report — верифицированный отчет о доходах и активах).
  • Второе место у Рамиса Жолдошева с Fusion AI (платформа no-code для создания ИИ-ассистентов без программирования, уже используемая бизнесом в Кыргызстане, Казахстане и России).
  • Третье место досталось Сыймыку Жантороеву с Resilant AI (интеллектуальный агент для автоматического устранения ошибок в ИТ-инфраструктуре, учитывающий DevOps-практики).

Draper University основан венчурным инвестором Тимом Дрейпером и считается одной из ведущих платформ для подготовки предпринимателей.
