Кыргызстанку задержали по подозрению в мошенничестве в Камбодже

В столице Камбоджи Пномпене арестовали 20 иностранцев, включая 19 граждан Китая и гражданку Кыргызстана, в ходе рейда на кол-центр. Об этом сообщила газета Khmer Times.

По ее данным, иностранцев задержали во время обыска в кол-центре, который подозревают в мошеннических действиях.

В рамках усиления борьбы с онлайн-мошенничеством, объединенные силы Пномпеня провели серию рейдов в столичном районе Сен-Сок. Как отметило издание, операция завершилась арестом 20 иностранцев с поличным.

Правительство Камбоджи, действующее с августа 2023 года, взяло курс на устранение репутации страны как регионального центра киберпреступности. На сегодня власти Камбоджи депортировали более 50 тысяч иностранных граждан, причастных к нелегальным онлайн-операциям и другой противоправной деятельности.