Во Франции всех госслужащих перевели на национальный мессенджер Tchap

Во Франции с 1 сентября всех госслужащих перевели на национальный мессенджер Tchap. Власти страны предписали чиновникам, включая министров, использовать национальное приложение для обмена сообщениями Tchap по соображениям безопасности.

Как пишет газета Le Figaro, французское правительство запретило чиновникам пользоваться мессенджерами Signal, Telegram и WhatsApp из-за их предполагаемых связей с иностранными спецслужбами: WhatsApp и Signal — с американскими, а Telegram — с российскими.

Согласно правительственному циркуляру, приложение Tchap, разработанное Межведомственным управлением по цифровым технологиям (Dinum) и Национальным агентством по безопасности информационных систем (ANSSI), предназначено для обеспечения безопасного делового общения среди государственных служащих.

Tchap, заявленный как «безопасный» и «суверенный» сервис обмена сообщениями, работает на базе операционной системы Riot с открытым исходным кодом и программным обеспечением компании Matrix, базирующейся в Лондоне и Ренне. Его данные хранятся на серверах французского правительства, и скачать Tchap из магазина приложений могут только владельцы правительственных адресов электронной почты (оканчивающихся на gouv fr или elysee fr). Кроме того, обмен сообщениями между пользователями осуществляется посредством сквозного шифрования, то есть прочитать сообщение могут только отправитель и получатель.

Название мессенджера — дань уважения Клоду Шаппу, французскому инженеру XVIII века, изобретателю одного из первых методов оптической связи.

Напомним, в России тоже ввели свою национальную цифромую платформу МАХ. Она объединяет функции мессенджера и доступ к различным сервисам. Приложение появилось в марте 2025 года как часть государственной стратегии цифрового суверенитета. Все данные хранятся на территории РФ, а сервисы будут адаптированы под локальные потребности: от заказа такси до работы с национальной системой платежей.