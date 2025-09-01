Нас ждут мощные землетрясения: под Атлантическим океаном формируется новая зона

Ученые выяснили, что под Атлантическим океаном формируется новая зона мегаземлетрясений. Происходит формирование нового тектонического разлома, который может стать источником мощных землетрясений и цунами, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Отмечается, что традиционно Атлантика считалась спокойной зоной, но в Португалии, находящейся в удалении от известных разломов, неоднократно происходили сильные землетрясения. По словам геологов, при землетрясении 1969 года были все признаки, характерные для зоны субдукции — границы сходящихся литосферных плит. В ходе недавнего анализа команда геолога из Лиссабона Жуана Дуарте сопоставила сейсмические данные и компьютерные модели абиссальной равнины, расположенной к юго-западу от Португалии, и нашла доказательства расслоения мантии.

Ученые предположили: в течение миллионов лет вода проникала в горные породы, постепенно их ослабляя, что привело к образованию новой значительной зоны субдукции в Атлантическом океане. В будущем она может стать причиной мощнейших землетрясений, цунами и сдвига литосферных плит, вследствие чего возможно объединение Африки, Евразии и Америки в один суперконтинент.