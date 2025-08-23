Корпорация Apple хочет использовать Google Gemini в обновленной Siri

Apple может применить в Siri искусственный интеллект Google Gemini, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что корпорация Apple ведет переговоры с Google о том, чтобы использовать искусственный интеллект Gemini для обновленной версии голосового помощника Siri.

По данным источников, Apple предложила Google разработать индивидуальную модель искусственного интеллекта, которая станет основой для новой версии Siri. Google начала обучать модель, которая сможет работать на серверах Apple.

Изначально запуск обновленной Siri планировался весной 2025 года, но был перенесен из-за инженерных сложностей. Теперь релиз может состояться не раньше весны 2026-го.

Ранее Apple общалась по поводу партнерства к Anthropic PBC и OpenAI, чтобы оценить, могут ли их модели Claude или ChatGPT соответственно стать «мозгом» для Siri.