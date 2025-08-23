Россия перенесла сроки миссий на Луну и Венеру

Российские миссии на Луну и Венеру откладываются. Об этом сообщил в интервью «Известиям» президент РАН Геннадий Красников.

По его словам, аппарат «Луна-26» запустят к естественному спутнику Земли в 2028 году, а миссия «Венера-Д» теперь намечена на 2036 год.

В 2023 году Россия запустила станцию «Луна-25». Она стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для страны. Станция должна была совершить посадку на спутнике с 21 по 24 августа, но аппарат потерпел крушение.

После этого запуск станции «Луна-26», который планировали на 2027 год, решили форсировать. На тот момент глава «Роскосмоса» Юрий Борисов пообещал, что госкорпорация рассмотрит возможность повторения миссии на южный полюс Луны уже в 2025–2026 годах.

В марте 2021-го научный руководитель Института космических исследований РАН академик РАН Лев Зеленый сообщил о начале проектирования межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которая должна стать первым аппаратом для запуска на планету.

В «Роскосмосе» говорили, что «Венеру-Д» запустят в ноябре 2029 года. Она предполагает изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры и станет продолжением исследований, которые уже проводились космическими аппаратами в 1960–1990-х годах. Позднее сроки несколько раз пересматривали.

Геннадий Красников подчеркнул, что в мире разворачивается гонка за освоение Луны. По его словам, Совет РАН по космосу готовит программу научного освоения Луны до 2060 года. Кроме того, у России есть свой национальный проект, который сейчас прописан до 2036 года, добавил ученый.