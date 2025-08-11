Пользователи раскритиковали GPT-5, а OpenAI обещает вернуть GPT⁠-⁠4o за оплату

Пользователи раскритиковали GPT-5 за неудачный запуск, глава OpenAI Сэм Альтман пообещал вернуть GPT⁠-⁠4o платным под­пис­чи­кам.

После перехода на GPT-5, который OpenAI презентовала 7 августа, пользователи начали массово жаловаться на качество работы новой модели. Среди основных претензий было то, что она странно отвечает (ответы стали короткими, тон — резким и отрывистым). OpenAI убрала возможность выбора моделей, которые были доступны в предыдущих версиях (например, между GPT-4o, GPT-4.1 или GPT-o3). Также были понижены лимиты на подписке Plus (остались 80 запросов в три часа к базовой GPT-5 и 200 запросов в неделю к рассуждающей GPT-5 Thinking).

В итоге на Reddit завирусился пост под названием «GPT-5 ужасна», в комментариях к которому пользователи делились своими проблемами.

Сэм Альтман прокомментировал ситуацию в Х. Он признал, что запуск GPT-5 прошел с большим количеством проблем, чем ожидалось, и заявил, что компания работает над исправлениями. Кроме того, сотрудники OpenAI запустили AMA (Ask Me Anything — неформальная сессия вопросов и ответов) на Reddit, где ответили на вопросы пользователей и пообещали изменения.

В частности, OpenAI пообещала удвоить лимиты использования GPT-5 для подписчиков ChatGPT Plus после того, как новую модель развернут для всех. Подписчики Plus снова смогут пользоваться GPT-4o. Будет изменен интерфейс, чтобы пользователю сразу было понятно, какая модель ему отвечает. GPT-5 станет «умнее» после устранения ошибки автопереключения между режимами работы модели.

Также в компании признали, что развертывание GPT-5 для всех пользователей идет дольше, чем планировалось.