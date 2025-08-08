OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-5

Компания OpenAI представила обновленную версию нейросети GPT-5. Трансляция презентации доступна на официальном сайте фирмы.

«GPT‑5 — это значительный скачок в развитии интеллекта по сравнению со всеми нашими предыдущими моделями, демонстрируя высочайшую производительность в таких областях, как программирование, математика, письмо, здоровье, визуальное восприятие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленная модель меньше подвержена галлюцинациям, знает больше ответов на вопросы о здоровье, стала более удобной для совместной работы над программными кодами и более детализированной в вопросах написания текстовых материалов.

В OpenAI заверили, что новая модель стала точнее в своих ответах и с меньшей вероятностью будет выдавать «выдумки». «GPT-5 — это первый случай, когда возникает ощущение, что разговариваешь с экспертом в любой области — экспертом уровня доктора философии», — заявил глава компании Сэм Альтман.

OpenAI утверждает, что GPT-5 позволяет даже новичкам создавать простые программные приложения из коротких текстовых подсказок. Во время презентации один из сотрудников компании попросил систему создать онлайн-приложение, которое могло бы помочь людям изучать французский язык, и оно создано за считаные минуты.

GPT-5 будет доступна всем, кто применяет ChatGPT. Однако у пользователей бесплатной версии будет ограничение — после достижения лимита по количеству запросов они будут переходить на более упрощенную версию GPT‑5 mini.