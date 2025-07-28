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Техноблог

Первый в мире смартфон с вентилятором и влагозащитой представил Китай

Корпорация Oppo представила первые на рынке смартфоны с активным охлаждением и влагозащитой. Об этом сообщает издание Android Authority.

По его данным, анонсированы устройства K13 Turbo и K13 Turbo Pro. Их главной особенностью оказалось наличие вентиляторов, спрятанных внутри корпуса. Они могут вращаться со скоростью до 18 тысяч оборотов в минуту и увеличивать теплоотдачу на 20 процентов. Девайсы оснащены вентиляционными отверстиями.

Новые устройства Oppo также имеют влагозащиту. Телефоны с активным охлаждением выходили и раньше, но из-за особенности конструкции они не были защищены от воды. K13 Turbo и K13 Turbo Pro имеют сертификацию IPX6, IPX8 и IPX9 — их можно погружать в пресную воду и мыть под высоким давлением.

«Возможно, это первый случай, когда мы видим водонепроницаемый телефон с вентилятором», — подчеркнули специалисты.

При этом они заметили, что новые гаджеты Oppo никак не защищены от пыли.

Смартфоны серии K13 Turbo появятся пока только в китайской продаже. Их стоимость начинается с 1 тысячи 799 юаней.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/337633/
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