Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан вошли в топ-3 дешевых поездок для россиян

Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан вошли в топ-3 дешевых зарубежных направления для поездок в 2026 году. Такие данные содержатся в анализе, проведенном экспертами сервиса путешествий «Туту».

«Неделю вдвоем с минимальными затратами в 2026 году россияне смогут провести в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным направлением стала Белоруссия, где недельный отпуск на двоих обойдется в среднем в 80 тысяч рублей. Далее по стоимости отдых в Узбекистане — около 93 тысячи рублей, и в Киргизии — 105 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Кроме того, среди бюджетных направлений также оказались Армения, Грузия, Турция и Китай.

