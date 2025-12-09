00:21
Техноблог

Предновогодние итоги. Самые популярные смартфоны в мире назвали эксперты

Самые популярные смартфоны в мире назвали эксперты. Устройства Apple заняли топ-3 в рейтинге продаж смартфонов за третий квартал 2025 года, говорится в отчете компании Counterpoint Research (CR).

Аналитики назвали iPhone 16 самым продаваемым смартфоном в мире за июль-сентябрь. На втором месте оказался iPhone 16 Pro, на третьем — iPhone 16 Pro Max. Ниже расположились iPhone 16e и Samsung Galaxy A16 5G. При этом базовый iPhone 16 получил долю 4 процента: эта модель лидирует весь 2025 год.

Отмечается, что в первую десятку самых востребованных смартфонов попали только устройства Apple и Samsung. В топе, кроме перечисленных аппаратов, расположились Samsung Galaxy A06, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy A16 4G и iPhone 17 Pro Max.

Год назад лидерами рынка оказались iPhone 15, iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

Специалисты CR обратили внимание, что Apple оказалась представлена только премиальными смартфонами, не считая iPhone 16e. К ним относят девайсы, которые стоят дороже $600. Samsung же представляют субфлагманы серии Galaxy A.
