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Техноблог

Windows будет предупреждать о подсматривающих в экран посторонних людях

Windows будет предупреждать о подсматривающих в экран посторонних людях. Компания Microsoft разрабатывает для Windows 11 функцию защиты в общественных местах, которая сможет выявлять взгляды посторонних на экран и предупреждать пользователя, сообщает портал TechRadar.

Unsplash / Windows
Фото Unsplash / Windows

Нововведение под названием «Обнаружение наблюдателя» использует датчики присутствия, уже интегрированные в современные ноутбуки. Если система зафиксирует, что кто-то смотрит на экран пользователя, Windows 11 затемнит дисплей, выдаст оповещение о нарушении приватности и сохранит данные о времени и продолжительности просмотра.

Для работы функции потребуется ноутбук под управлением актуальной Windows 11 с датчиком присутствия (HPD), процессоры Snapdragon X, Intel или AMD последнего поколения.

Проверить наличие датчика присутствия в Windows 11 можно в разделе «Система» — «Питание и батарея» — «Дополнительные параметры». Последний пункт появится в случае активации функции и наличия соответствующего датчика, говорится на официальном сайте поддержки Microsoft.

Официальные сроки внедрения функции пока не раскрываются.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/328351/
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