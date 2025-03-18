Казахстан строит гипермасштабируемый центр обработки данных за $1,3 миллиарда

Казахстан запускает стратегически важный проект по строительству гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД) с участием зарубежных инвесторов из Сингапура — GK Hyperscale Ltd. Соответствующее постановление о соглашении с инвестором подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Отмечается, что документ предусматривает инвестиционные вложения в сумме 690 миллиардов тенге для строительства и эксплуатации двух ЦОД с совокупной ИТ-мощностью 200 мегаватт в Акмолинской и Карагандинской областях.

В правительстве считают, что создание таких центров «позволит Казахстану привлекать международных технологических гигантов, таких как Microsoft, Google и Amazon, а также компании, работающие с большими данными и машинным обучением».

«Проект станет драйвером развития цифровой экономики, создавая высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивая технологическую независимость. Ожидается, что Казахстан значительно увеличит экспорт IT-услуг, расширит присутствие локальных IT-компаний на международных рынках и усилит свою роль в глобальных цифровых экосистемах», — прокомментировали в правительстве.

Сообщается, что запуск первой очереди намечен на 2027 год, полное развертывание ЦОД ожидается к 2030 году.