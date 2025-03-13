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Техноблог

В TikTok появилась функция запрета использования соцсети подростками после 22.00

TikTok представил новые функции для контроля несовершеннолетних — в популярной соцсети появилась функция запрета использования детьми после 22.00.

TikTok
Фото TikTok

Уточняется, что разработчики ввели новые инструменты для контроля за использованием приложения подростками, которые помогут взрослым ограничить доступ к платформе для несовершеннолетних пользователей. Среди нововведений — режим, ограничивающий доступ к приложению для несовершеннолетних после 22.00. В этот период TikTok напоминает детям о необходимости отдыха и включает успокаивающую музыку.

Также обновление коснулось функции Family Pairing: родители смогут использовать опцию Time Away для блокировки приложения в заданные часы, создавая повторяющиеся расписания, чтобы подростки не отвлекались на TikTok во время учебы. Кроме того, взрослые смогут видеть подписки детей и заблокированные ими аккаунты.

Нововведения затронули и приватность профилей: родители смогут переключать аккаунты подростков из общедоступного в личный и возвращать ранее отключенную научно-образовательную ленту STEM.

  • Согласно экспертной оценке, аудитория TikTok насчитывает свыше 1 миллиарда пользователей, значительная часть которых — подростки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/322589/
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