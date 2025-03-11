Apple будет следить за окружением пользователей через камеры в AirPods

Apple встроит камеры в AirPods для анализа окружения пользователя. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на известного инсайдера Марка Гурмана.
Корпорация разрабатывает новую модель беспроводных наушников AirPods, оснащенную встроенными камерами, которые будут использоваться для анализа окружения пользователя.
Согласно отчету, разработка AirPods с камерами находится в активной стадии. При этом камеры в AirPods не предназначены для фото- и видеосъемки в традиционном понимании. Их основная функция — сбор данных об окружающей среде пользователя. Предполагается, что эти данные будут обрабатываться с помощью Apple Intelligence для «Визуального поиска». Аналогичная технология уже используется в камерах iPhone для предоставления пользователям информации об объектах в кадре фронтальной или основной камеры.
Точные сроки выхода AirPods с камерами пока не известны. Предполагается, что новинка может появиться на рынке после выхода AirPods Pro 3, релиз которых ожидается в этом году.