Apple будет следить за окружением пользователей через камеры в AirPods

Apple встроит камеры в AirPods для анализа окружения пользователя. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на известного инсайдера Марка Гурмана.

Фото Apple. Apple встроит камеры в AirPods для анализа окружения пользователя

Корпорация разрабатывает новую модель беспроводных наушников AirPods, оснащенную встроенными камерами, которые будут использоваться для анализа окружения пользователя.

Согласно отчету, разработка AirPods с камерами находится в активной стадии. При этом камеры в AirPods не предназначены для фото- и видеосъемки в традиционном понимании. Их основная функция — сбор данных об окружающей среде пользователя. Предполагается, что эти данные будут обрабатываться с помощью Apple Intelligence для «Визуального поиска». Аналогичная технология уже используется в камерах iPhone для предоставления пользователям информации об объектах в кадре фронтальной или основной камеры.

Точные сроки выхода AirPods с камерами пока не известны. Предполагается, что новинка может появиться на рынке после выхода AirPods Pro 3, релиз которых ожидается в этом году.