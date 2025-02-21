Почти 11 километров. Китай завершил бурение самой глубокой скважины в Азии

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) объявила о завершении бурения самой глубокой вертикальной скважины в Азии, сообщает «Синьхуа».

Фото «Синьхуа»

Ее глубина составляет 10 тысяч 910 метров. Скважина «Шэньдитакэ-1» расположена в пустыне Такла-Макан в Таримской впадине Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Проект носит научно-исследовательский характер и направлен на изучение глубинной геологии, эволюции Земли, а также на поиск нефтегазовых ресурсов.

Ранее в Сети выдвигалась теория о том, что бурение этой скважины могло вызвать землетрясения в Алматы. Однако казахстанские сейсмологи опровергли эти предположения. По их словам, землетрясения в регионе являются естественным сейсмическим процессом и не могут быть вызваны подобными работами.

Самой глубокой до сих пор остается Кольская сверхглубокая скважина. Она расположена в России между поселком Никель и городом Заполярный — вертикальная глубина составляет 12 тысяч 262 метра. В 1997 году скважина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая.