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Техноблог

В 2024 году инвестиции в искусственный интеллект побили исторический рекорд

В прошлом году инвестиции в искусственный интеллект побили исторический рекорд. Об этом сообщает TechCrunch.

Инвестиции выросли на 62 процента и составили $110 миллиардов.

Dealroom
Фото Dealroom. В 2024 году инвестиции в искусственный интеллект побили исторический рекорд

Уточняется, что в 2024-м венчурные инвестиции в стартапы, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), достигли рекордных $110 миллиардов, что на 62 процента больше, чем в 2023 году. Такие данные приводит аналитическая компания Dealroom в своем новом отчете, представленном на полях AI Action Summit во Франции.

В то же время общий объем инвестиций в технологические организации (стартапы и scale-up) снизился на 12 процентов по сравнению с 2023-м и составил $227 миллиардов. Эта тенденция подчеркивает беспрецедентный интерес инвесторов к сфере ИИ и его потенциалу, считают эксперты.

«Это самая масштабная волна инвестиций в абсолютном выражении, — заявил основатель Dealroom Йорэм Вейнгаарде. — Никогда прежде не было ничего подобного».

Инвестиции распределяются по различным направлениям ИИ, включая аппаратное и программное обеспечение, инфраструктуру, приложения и фундаментальные модели. Среди компаний, привлекших наибольшее финансирование в 2024 году, значатся Anthropic (разработка больших языковых моделей и генеративного ИИ), Waymo (разработка беспилотных автомобилей), Anduril (технологии для обороны), xAI (разработка ИИ-приложений), Databricks (обработка и управление данными для ИИ) и Vantage (центры обработки данных и инфраструктура).

Лидером по объему привлеченных средств в прошлом году стала фирма Databricks с $10 миллиардами инвестиций, опередив OpenAI, которая привлекла $6,6 миллиарда.

При этом рынок инвестиций в ИИ остается неравномерно распределенным по миру. В США 42 процента всех венчурных инвестиций ($80,7 миллиарда) направлено на ИИ-стартапы. В Европе этот показатель составляет 25 процентов ($12,8 миллиарда), в остальном мире — 18 процентов. Лидером среди других стран стал Китай, привлекший $7,6 миллиарда инвестиций.

Несмотря на значительные объемы инвестиций в крупные ИИ-проекты, растет интерес к альтернативным подходам, основанным на открытом исходном коде. В 2024-м около 12 процентов венчурного финансирования в ИИ направлено на стартапы, разрабатывающие решения на основе открытого исходного кода.

Среди венчурных фондов, наиболее активно инвестировавших в ИИ в прошлом году, Dealroom выделяет Antler, a16z, General Catalyst, Sequoia и Khosla Ventures.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/319634/
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