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Техноблог

Apple готовится представить новый бюджетный iPhone SE

Apple готовится представить новый бюджетный iPhone SE, сообщает Bloomberg со ссылкой на авторитетного инсайдера Марка Гурмана.

Ожидается, что корпорация представит телефон уже на следующей неделе, с 10 по 16 февраля, а продажи начнутся в конце февраля. По словам источника, Apple вряд ли станет проводить презентацию, посвященную запуску бюджетной версии айфона, и представит устройство на своем сайте.

По словам Марка Гурмана, новая версия iPhone SE будет похожа на iPhone 14. Телефон получит большой экран, Face ID, чип A18, а также разъем зарядки USB-C. Это будет первый айфон, который получит сотовый модем разработки Apple вместо чипа Qualcomm. Устройство будет поддерживать систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. У нового iPhone SE не будет кнопки «Домой», которая есть в текущей версии устройства.

Цена на новый iPhone SE пока не известна.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/319313/
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