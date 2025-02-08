Apple готовится представить новый бюджетный iPhone SE, сообщает Bloomberg со ссылкой на авторитетного инсайдера Марка Гурмана.

Ожидается, что корпорация представит телефон уже на следующей неделе, с 10 по 16 февраля, а продажи начнутся в конце февраля. По словам источника, Apple вряд ли станет проводить презентацию, посвященную запуску бюджетной версии айфона, и представит устройство на своем сайте.

По словам Марка Гурмана, новая версия iPhone SE будет похожа на iPhone 14. Телефон получит большой экран, Face ID, чип A18, а также разъем зарядки USB-C. Это будет первый айфон, который получит сотовый модем разработки Apple вместо чипа Qualcomm. Устройство будет поддерживать систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. У нового iPhone SE не будет кнопки «Домой», которая есть в текущей версии устройства.

Цена на новый iPhone SE пока не известна.