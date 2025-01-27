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Техноблог

Пользователи WhatsApp смогут управлять несколькими аккаунтами в одном приложении

Компания WhatsApp выпустила новое обновление для операционной системы iOS через программу TestFlight beta, повысив версию приложения до 25.2.10.70. Об этом сообщает WABetaInfo.

В рамках этого обновления разработчики работают над важным нововведением, которое позволит пользователям добавлять и управлять несколькими аккаунтами в одном приложении. Функция уже представлена некоторым бета-тестерам на платформе Android в версии 2.23.17.8. Она позволяет пользователям входить в WhatsApp через разные учетные записи в одном приложении, что особенно удобно для управления личными и профессиональными аккаунтами. Теперь эта возможность станет доступна и пользователям iOS.

При добавлении нового аккаунта пользователям будет предложено два варианта: настроить устройство как основной аккаунт, начав с нуля, или отсканировать QR-код для привязки новой учетной записи в качестве дополнительной. Это обеспечит удобное переключение между аккаунтами без необходимости установки дополнительных приложений или использования разных устройств.

Отмечается, что все беседы будут организованы в одном приложении, при этом сохраняя разделение между разными аккаунтами.

Уведомления, чаты, резервные копии и настройки останутся отдельными для каждой учетной записи. Это особенно полезно для владельцев устройств с двумя SIM-картами, которые смогут управлять обоими номерами в одном приложении.

Функция находится в стадии разработки и будет доступна в будущих обновлениях приложения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/317960/
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