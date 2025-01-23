В США объявлено о создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и SoftBank

В США создадут компанию Stargate для развития инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Об этом объявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе с руководителями OpenAI Сэмом Альтманом, SoftBank Масаеси Соном и Oracle Ларри Эллисоном, сообщает CNN.

Фото ВВС. Дональд Трамп вместе с руководителями OpenAI Сэмом Альтманом, SoftBank Масаеси Соном и Oracle Ларри Эллисоном

Stargate станет «крупнейшим проектом инфраструктуры ИИ в истории», сказал Дональд Трамп. Будет построена «физическая и виртуальная инфраструктура для поддержки следующего поколения ИИ», включая центры обработки данных по всей территории США. Первый объект по обработке сведений уже строится в Техасе.

Три компании вложат в проект $100 миллиардов, в ближайшие годы инвестиции увеличатся до $500 миллиардов, планируется создать 100 тысяч новых рабочих мест в Соединенных Штатах.

Сэм Альтман выразил уверенность в том, что проект станет важнейшим в нынешней эпохе, и по мере развития этой технологии «мы увидим, как болезни будут излечиваться с беспрецедентной скоростью». По его словам, ИИ требует огромного количества инфраструктуры, мощностей, компьютерных чипов, центров обработки данных, и «нам нужно создать все это здесь, и мы должны быть способны иметь лучшую инфраструктуру искусственного интеллекта в мире, чтобы лидировать с помощью технологий и возможностей».

В январе OpenAI опубликовала отчет, согласно которому США благодаря инвестициям в инфраструктуру ИИ смогут гарантировать победу над китайскими технологиями. В глобальных фондах, по оценке фирмы, находится $175 миллиардов, «ожидающих инвестиций в проекты ИИ».

«Если Штаты не привлекут эти средства, они пойдут на проекты, поддерживаемые Китаем, что усилит глобальное влияние Коммунистической партии КНР», — утверждала OpenAI.