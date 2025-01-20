Дональд Трамп: Мне нравится эта соцсеть. TikTok вернулся в США

TikTok вернулся в США, страна получит половину активов сервиса. Об этом заявил избранный президент Дональд Трамп.

По словам главы государства, ему нравится соцсеть, которая возобновила работу в воскресенье.

Дональд Трамп сказал, что «TikTok необходимо сохранить». «Сегодня TikTok возвращается в США», — добавил он.

Фото TikTok. Такие сообщения теперь получают пользователи в США

Китайская соцсеть TikTok уже уведомила пользователей в Соединенных Штатах о возобновлении работы приложения, но скачать его все еще нельзя. В пресс-релизе отмечается, что приложение работает, возможность просматривать новые видео доступна.

17 января Верховный суд США подтвердил закон, запрещающий приложение в Штатах, если владелец TikTok, китайская компания ByteDance, не продаст платформу до 19 января. ByteDance отказалась искать покупателя.

Накануне пользователи начали получать сообщения, что соцсеть прекратила свою работу на территории Соединенных Штатов Америки.

В свою очередь представители TikTok заявили, что при отсутствии гарантий со стороны властей отключат сервис для пользователей из США 19 января.

28 декабря 2024 года Дональд Трамп обратился в Верховный суд с предложением отложить блокировку приложения, назначенную на 19 января. Он попросил дать будущей администрации возможность найти согласованное решение, учитывая озабоченность правительства и права пользователей, гарантированные Конституцией страны. В Штатах более 170 миллионов граждан используют платформу в качестве бизнеса, развлекательного досуга, обучения и коммуникаций.

О блокировке TikTok впервые стало известно после подписания Закона «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) Джо Байденом 24 апреля. Президент и некоторые лидеры Конгресса утверждали, что бан приложения необходим из-за угрозы безопасности и связи ByteDance с китайским правительством.