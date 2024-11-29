Хакеры взломали Центральный банк Уганды и украли почти $17 миллионов

Хакеры украли 62 миллиарда угандийских шиллингов ($16,8 миллиона) из Центрального банка Уганды. Об этом сообщает New Vision.

Уточняется, что злоумышленники получили доступ к ИТ-системам банка Уганды и незаконно перевели средства в начале этого месяца.

Хакерская группа из Юго-Восточной Азии отправила часть украденных денег в Японию, говорится в сообщении со ссылкой на неназванные источники в банке.

Газета отмечает, что Центральный банк успешно вернул более половины украденных денег. Президент Уганды Йовери Мусевени поручил провести тщательное расследование.