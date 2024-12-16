Бесплатный и без ограничений. В Telegram появился ChatGPT

В Telegram появился чат-бот на основе нейросетевого чата ChatGPT. С ним можно общаться на разных языках, в том числе русском.

Особенности чат-бота:

бесплатный, работает без ограничений;

не требует оформления подписки или покупки заблокированных возможностей;

общение происходит в форме переписки: вы задаете запрос, а бот находит информацию и выводит ее;

может создавать изображения по текстовому описанию;

запоминает контекст беседы.

В сутки можно задать не более 30 запросов. А для увеличения лимита до 100 запросов в день нужно оформить подписку за $5 в месяц.

Общаться с ChatGPT можно здесь, не выходя из мессенджера.