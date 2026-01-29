00:51
OpenAI хочет создать соцсеть без ботов с биометрической проверкой пользователей

Компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, работает над созданием собственной социальной сети и планирует внедрить в нее биометрическую верификацию пользователей, чтобы исключить появление на онлайн-платформе ботов. Об этом сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что новая соцсеть создается как виртуальная платформа исключительно для людей. Основная задача OpenAI — решить проблему постоянного присутствия в соцсетях ботов. По сведениям журналистов, проект находится на ранней стадии разработки, над ним работает небольшая команда из менее чем 10 специалистов. Они изучают возможность использования биометрии для подтверждения личности пользователей: например, рассматривают технологию распознавания лица Face ID от Apple (признана в России иностранным агентом) или систему сканирования радужной оболочки глаза, разработанную стартапом World.

Эксперты считают, что новой платформе будет нелегко конкурировать с такими гигантами, как X, Instagram, TikTok. Однако наличие только реально существующих пользователей может стать ее сильной стороной, сообщает издание.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/359700/
