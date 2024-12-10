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Техноблог

NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну

NASA объявило о переносе пилотируемого полета на Луну и перенесло лунные миссии Artemis II и III на 2026 и 2027 годы. Об этом сообщается на сайте управления.

Напомним, ранее планировалось, что программу Artemis II выполнят в конце 2024-го, Artemis III — в 2025 году.

NASA
Фото NASA

В пресс- релизе NASA говорится, что перенести выполнение программ решено после испытательного полета корабля Orion в рамках миссии Artemis I. Серия испытаний проводилась в вакуумной камере Космического центра NASA имени Кеннеди с 10 апреля. В мае обнаружились повреждения теплового щита корабля Orion, полученные во время испытательных полетов.

В рамках программы Artemis I космический корабль Orion успешно запущен к Луне в августе 2022-го, облетел ее и в ноябре приводнился в Тихом океане.

Artemis II предусматривала облет Луны уже с экипажем из четырех человек в конце текущего года. Artemis III предполагала первую высадку космонавтов у южного полюса Луны в 2025-м. В январе 2024 года Artemis II перенесли на сентябрь 2025-го, а Artemis III — на сентябрь 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/313650/
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