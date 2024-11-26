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Техноблог

Помоет и высушит. В Японии показали стиральную машину для людей

В Японии представили стиральную машину Mirai Ningen Sentakuki. Она предназначена для людей, сообщает издание Asahi.

Компания Science Co. показала прототип стиральной машины для людей. Устройство под названием Mirai Ningen Sentakuki (в переводе «человеческая стиральная машина будущего») способно мыть и сушить человека за 15 минут.

Устройство представляет собой кабину, наполняемую водой, когда пользователь садится в нее. Встроенные датчики измеряют пульс и другие биологические параметры, обеспечивая комфортную температуру воды. Кроме того, система проецирует различные изображения на стекло, чтобы помочь пользователю расслабиться.

Производитель планирует провести тестирование устройства на выставке Osaka Kansai Expo в апреле 2025 года. Ожидается, что до восьми человек смогут ежедневно пользоваться 15-минутной услугой «стирки и сушки» после предварительного бронирования.

Science Co. также намерена выпустить устройство для домашнего использования. Сколько будет стоить такая стиральная машина, пока не уточняется.

Впервые концепция «человеческой стиральной машины» была представлена на Всемирной выставке в Японии в 1970 году компанией Sanyo Electric Co., однако устройство не получило коммерческого успеха.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/312210/
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