В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные

Фото Unsplash. Сервис пока тестирует пять новинок, часть из которых пока доступна только ограниченному числу пользователей

Первое, что сделала компания, — интегрировала сервис поиска Google Lens. Это программа, осуществляющая поиск по фотографиям. Ранее она работала только в мобильном приложении Google для iOS и Android, а теперь появится и на YouTube, пишет портал @hi-tech.

Второе — краткая ИИ-выжимка из комментариев во время онлайн-трансляций, чтобы помочь пользователям быстрее понимать увлекательные беседы, которые происходят в чате YouTube во время прямых включений, и участвовать в них. Видеохостинг экспериментирует со сгенерированными с помощью искусственного интеллекта сводками чатов в режиме реального времени.

Третье и четвертое нововведения предназначены для видеоблогеров. Это генерация QR-кода, чтобы зрителям было легче подписаться на канал с мобильных устройств, а также набор новых эффектов для создания Shorts-роликов.

Эти и описанные выше функции пока доступны для ограниченного числа пользователей и создателей контента. Они работают в пилотном режиме, но до конца года станут общедоступными.

Неприятной новостью является тестирование видеохостингом показа рекламы на стороне сервера. Из-за этого рекламные вставки станут единым целым с видеороликами, отчего пропустить их не получится даже с использованием Ad-блокировщиков.