05:42
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Техноблог

В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные

Фото Unsplash. Сервис пока тестирует пять новинок, часть из которых пока доступна только ограниченному числу пользователей

Первое, что сделала компания, — интегрировала сервис поиска Google Lens. Это программа, осуществляющая поиск по фотографиям. Ранее она работала только в мобильном приложении Google для iOS и Android, а теперь появится и на YouTube, пишет портал @hi-tech.

Второе — краткая ИИ-выжимка из комментариев во время онлайн-трансляций, чтобы помочь пользователям быстрее понимать увлекательные беседы, которые происходят в чате YouTube во время прямых включений, и участвовать в них. Видеохостинг экспериментирует со сгенерированными с помощью искусственного интеллекта сводками чатов в режиме реального времени.

Третье и четвертое нововведения предназначены для видеоблогеров. Это генерация QR-кода, чтобы зрителям было легче подписаться на канал с мобильных устройств, а также набор новых эффектов для создания Shorts-роликов.

Эти и описанные выше функции пока доступны для ограниченного числа пользователей и создателей контента. Они работают в пилотном режиме, но до конца года станут общедоступными.

Неприятной новостью является тестирование видеохостингом показа рекламы на стороне сервера. Из-за этого рекламные вставки станут единым целым с видеороликами, отчего пропустить их не получится даже с использованием Ad-блокировщиков.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/296799/
просмотров: 972
Версия для печати
Материалы по теме
TikTok против YouTube. Соцсеть разрешила выкладывать ролики длительностью 1 час
Илон Маск запустит новое приложение для телевизоров — конкурента YouTube
Александр Кацев о своем YouTube-канале: Наша задача — зажечь огонь в читателе
YouTube научили делать краткий пересказ роликов до их просмотра
YouTube starts blocking users for offensive comments
YouTube тестирует требование подписки Premium для просмотра видео в 4K
Клип музыканта SHAMAN за сутки набрал на YouTube почти миллион просмотров
В Кыргызстане создают мультсериал «Дети солнца». Он будет доступен на YouTube
Мария Захарова призвала россиян переносить контент из YouTube на другие площадки
YouTube заблокировал несколько каналов с советскими фильмами и спектаклями
Популярные новости
Apple представила нейросеть Apple Intelligence Apple представила нейросеть Apple Intelligence
В&nbsp;приложении &laquo;Мой город&raquo; можно будет узнать, куда эвакуировали автомобиль В приложении «Мой город» можно будет узнать, куда эвакуировали автомобиль
WhatsApp введет проверку возраста для пользователей некоторых стран WhatsApp введет проверку возраста для пользователей некоторых стран
Корпорация Samsung будет развивать собственного голосового помощника Корпорация Samsung будет развивать собственного голосового помощника
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано