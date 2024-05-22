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Техноблог

WhatsApp получил функцию очистки счетчика неоткрытых сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp готовят новую функцию, которая позволит пользователям сбрасывать количество непрочитанных сообщений. Соответствующее сообщение размещено на сайте WABetaInfo.

По его данным, WhatsApp внедряет опцию сброса счетчика непрочитанных сообщений при открытии приложения. Эта функция позволит пользователям автоматически обнулять количество уведомлений.

Эксперты отмечают, что новая функция будет особенно полезна для тех пользователей, которые получают большое количество сообщений из групповых чатов. Благодаря этой функции они смогут более эффективно управлять своими уведомлениями и расставлять приоритеты для входящей корреспонденции.

На данный момент новая функция находится в стадии разработки. Опция станет доступна в ближайшем обновлении приложения для устройств на базе Android.

Новую функцию можно попробовать уже сейчас, установив на смартфон бета-версию WhatsApp c номером сборки 2.24.11.13.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/294634/
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