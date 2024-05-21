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Техноблог

Apple выпустит более тонкую версию iPhone

Компания Apple разрабатывает более тонкую версию iPhone, которая может быть выпущена в следующем году. Об этом сообщает издание The Information, ссылаясь на источники.

«Тонкий iPhone может быть выпущен одновременно с iPhone 17, ожидаемым в сентябре 2025-го», —  говорится в сообщении.

По данным источников, цена на устройство может быть выше, чем на iPhone Pro Max, который в настоящее время является самой дорогой моделью Apple и стоит $1 тысячу 200.

Примечательно, что ранее сообщалось — Apple может заменить модель Plus новой Slim в линейке iPhone 17 в следующем году. Теперь в последнем отчете The Information приводятся некоторые дополнительные подробности о том, чего можно ожидать от предполагаемого iPhone 17 Slim в 2025-м.

Уточняется, что разработчики могут внести одно из самых больших изменений в дизайн iPhone 17 Slim, переместив задние камеры из верхнего левого угла в верхний центр. Начиная с оригинальной модели 2007 года, Apple разместила камеры в верхнем левом углу iPhone.

Таким образом, перемещение системы задней камеры вверх по центру станет одним из самых больших изменений со времен iPhone X. Судя по всему, iPhone X принес много изменений, таких как удаление кнопки «Домой», Face ID, OLED-дисплея, тонких рамок и так далее.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/294512/
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