Робот Tesla «сошел с ума» и напал на человека

История произошла на фабрике по производству автомобилей Tesla в Техасе. Робот, предназначенный для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля, «сошел с ума» и напал на человека. Об этом пишет Daily Mail.
Инженер компании чинил программное обеспечение двух отключенных роботов Tesla. В этот момент другая машина, находившаяся поблизости, прижала его и вонзила свои металлические захватывающие устройства в спину и руку. Эксперты установили, что инцидент произошел из-за сбоя в программе.