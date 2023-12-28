Робот Tesla «сошел с ума» и напал на человека

История произошла на фабрике по производству автомобилей Tesla в Техасе. Робот, предназначенный для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля, «сошел с ума» и напал на человека. Об этом пишет Daily Mail.

Инженер компании чинил программное обеспечение двух отключенных роботов Tesla. В этот момент другая машина, находившаяся поблизости, прижала его и вонзила свои металлические захватывающие устройства в спину и руку. Эксперты установили, что инцидент произошел из-за сбоя в программе.

Фото Tesla. Роботы Optimus на фоне машин Tesla

В результате происшествия у жертвы осталась открытая рана на левой руке. По данным источника, такие случаи на заводе Tesla происходят чаще, чем известно регулирующим органам и широкой общественности.