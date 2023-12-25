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Техноблог

На Android-смартфонах появится популярная функция из iPhone

В Android-смартфоны добавят инструмент, который позволит контролировать состояние аккумулятора. Об этом сообщает Android Authority.

Отмечается, что специалисты обратили внимание на бета-версию Android 14, в настройках которой нашли новый пункт меню «Состояние батареи». При переходе в раздел система показывает количество циклов полной зарядки устройства — это один из популярных показателей ресурса аккумулятора.

По данным издания, подобный индикатор состояния появился на смартфонах Apple еще несколько лет назад. С его помощью владельцы устройств могут оценивать ресурс батареи iPhone. Эксперты заметили, что состояние аккумулятора также отображается в процентах, и привели пример, что телефон Google Pixel 8 может иметь максимальную емкость батареи 90 процентов. Это означает, что его фактическая емкость снизилась с 4 тысяч 575 до 4 тысяч 118 миллиампер-часов.

Судя по информации из бета-версии, Google намерена предоставлять пользователям больше сведений о батарее. Кроме количества циклов и емкости, в настройках можно будет посмотреть серийный номер аккумулятора. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/282973/
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