Информационную систему iLab используют 100 государственных лабораторий

Информационная система iLab используется в 100 государственных лабораториях страны. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, система позволила автоматизировать процессы обработки направлений, анализа, учета и доставки результатов исследований, а пациентам и медикам — обеспечить доступ к результатам исследований для более быстрого установления диагноза и просмотра истории исследований.

«В настоящее время более 1 миллиона результатов исследований хранится в системе. Пациенты могут просмотреть результаты собственных исследований и результаты исследований несовершеннолетних детей через Цифровой профиль здоровья, которые доступен через государственный портал электронных услуг «Тундук» и его мобильное приложение», — сообщили в ведомстве.

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