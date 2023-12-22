02:18
USD 89.32
EUR 97.37
RUB 1.02
Техноблог

Информационную систему iLab используют 100 государственных лабораторий

Информационная система iLab используется в 100 государственных лабораториях страны. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, система позволила автоматизировать процессы обработки направлений, анализа, учета и доставки результатов исследований, а пациентам и медикам — обеспечить доступ к результатам исследований для более быстрого установления диагноза и просмотра истории исследований.

«В настоящее время более 1 миллиона результатов исследований хранится в системе. Пациенты могут просмотреть результаты собственных исследований и результаты исследований несовершеннолетних детей через Цифровой профиль здоровья, которые доступен через государственный портал электронных услуг «Тундук» и его мобильное приложение», — сообщили в ведомстве.

Подписывайтесь на 24.kg в соцсетях — Facebook, Instagram и Х (Twitter).

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/282910/
просмотров: 2236
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав ведет персонифицированный учет получателей вакцин
Минздрав Кыргызстана обновил сервис онлайн-записи к врачу
Цифровизация. Минздрав отказался от бумажных ведомственных отчетов
Процедуру установления факта инвалидности упростили
Выписано более 20 тысяч цифровых больничных листов
На каждого кыргызстанца сформирован цифровой профиль здоровья
Система цифровой истории болезни для стационаров появилась в Кыргызстане
В Кыргызстане запущен сервис «Цифровой профиль здоровья» для детей
Жителям Баткенской области доступны онлайн 150 тысяч лабораторных результатов
Скорую помощь города Ош автоматизируют
Популярные новости
Неизвестный минерал нашли в&nbsp;метеорите из&nbsp;Омана российские ученые Неизвестный минерал нашли в метеорите из Омана российские ученые
Карту затерянных городов Амазонии создали ученые Карту затерянных городов Амазонии создали ученые
В&nbsp;Китае создали &laquo;вечную&raquo; батарею для смартфонов В Китае создали «вечную» батарею для смартфонов
Новые и&nbsp;полезные функции появились в&nbsp;Telegram Новые и полезные функции появились в Telegram
Бизнес
MBANK предлагает предпринимателям новые продукты и&nbsp;услуги по&nbsp;исламским принципам MBANK предлагает предпринимателям новые продукты и услуги по исламским принципам
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
В&nbsp;MBANK сообщили о&nbsp;разрешении ситуации В MBANK сообщили о разрешении ситуации
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
17 января, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 января, вторник
23:59
Задержание сотрудников Temirov Live. ИВС посетил директор Наццентра против пыток
23:48
Новые и полезные функции появились в Telegram
23:45
Восемь правозащитных организаций сделали заявление по ситуации со СМИ в КР
23:18
Мошенники в Telegram выманивали деньги под видом обмена валюты. Их задержали
22:46
В городе Ош злоумышленники вскрывали платежные терминалы на автомойках