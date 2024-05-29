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Общество

Кыргызстанцев будут онлайн уведомлять о предстоящей плановой вакцинации

Кыргызстанцев будут онлайн уведомлять о предстоящей плановой вакцинации при помощи мобильного приложения «Тундук». Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, цель — информировать граждан о необходимости вакцинации в зависимости от возраста человека и рекомендуемых вакцин в рамках Календаря профилактических прививок.

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Также родители будут получать аналогичные уведомления для своих детей через приложение «Тундук».

«Уведомления будут напоминать гражданам заботиться о своем и здоровье своих детей. Информация о полученных вакцинах будет отображаться в Цифровом профиле здоровья», — сказали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что если Цифровой профиль здоровья ребенка не отображается в мобильном приложении родителя, то можно подать заявку на его оцифровку. Это можно сделать двумя способами:

Онлайн:

  • нажмите «Не соответствуют данные»;
  • затем выберите «Не отображается свидетельство о рождении»;
  • заполните необходимые поля.

Офлайн:

  • обратитесь в ближайший ЦОН со свидетельством о рождении.

Сервис будет помогать гражданам своевременно получать важную информацию о вакцинации и поддерживать здоровье с помощью современных цифровых решений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295323/
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