Кыргызстанцев будут онлайн уведомлять о предстоящей плановой вакцинации при помощи мобильного приложения «Тундук». Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.
По его данным, цель — информировать граждан о необходимости вакцинации в зависимости от возраста человека и рекомендуемых вакцин в рамках Календаря профилактических прививок.
Также родители будут получать аналогичные уведомления для своих детей через приложение «Тундук».
«Уведомления будут напоминать гражданам заботиться о своем и здоровье своих детей. Информация о полученных вакцинах будет отображаться в Цифровом профиле здоровья», — сказали в ведомстве.
В Минздраве отметили, что если Цифровой профиль здоровья ребенка не отображается в мобильном приложении родителя, то можно подать заявку на его оцифровку. Это можно сделать двумя способами:
Онлайн:
- нажмите «Не соответствуют данные»;
- затем выберите «Не отображается свидетельство о рождении»;
- заполните необходимые поля.
Офлайн:
- обратитесь в ближайший ЦОН со свидетельством о рождении.
Сервис будет помогать гражданам своевременно получать важную информацию о вакцинации и поддерживать здоровье с помощью современных цифровых решений.