18:59
USD 89.43
EUR 96.31
RUB 0.98
Общество

Более 22 тысяч больничных сформировано в электронном формате с начала года

С начала года сформировано 22 тысячи 285 листов временной нетрудоспособности в электронном формате. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, общее количество пропущенных трудодней составило 397 тысяч 592. По причине заболевания сформировано 17 тысяч 474 больничных листа, по беременности и родам — 2 тысячи 200, в связи с травмами и несчастными случаями — 1 тысяча 399.

Читайте по теме
Цифровой профиль здоровья. Все подробности о медицинском досье кыргызстанцев

«Цифровой листок временной нетрудоспособности — это тот же больничный лист, который организации здравоохранения выдавали на бумаге, а теперь заполняют, передают и хранят с помощью специальной информационной системы. Больничный лист, сформированный в электронном формате, имеет юридическую силу. Для получения больничного необходимо зайти на портал или в мобильное приложение Tunduk, перейти в раздел «Здоровье» и выбрать «Листок нетрудоспособности», — сказали в ведомстве.

В Минздраве добавили, что информационная система обеспечивает все необходимые условия защиты данных и сохранение их конфиденциальности. Сведения о диагнозе сотрудника работодателю не предоставляются, только причины выдачи документа (заболевание, по беременности и родам, карантин, травма и несчастный случай, профзаболевание, по уходу за больным).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286733/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровой профиль здоровья. Все подробности о медицинском досье кыргызстанцев
Цифровой профиль здоровья будет включать данные частных медцентров и лабораторий
Минздрав ведет персонифицированный учет получателей вакцин
Минздрав Кыргызстана обновил сервис онлайн-записи к врачу
Цифровизация. Минздрав отказался от бумажных ведомственных отчетов
Процедуру установления факта инвалидности упростили
Выписано более 20 тысяч цифровых больничных листов
Информационную систему iLab используют 100 государственных лабораторий
На каждого кыргызстанца сформирован цифровой профиль здоровья
Система цифровой истории болезни для стационаров появилась в Кыргызстане
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Тест по&nbsp;кыргызскому языку при поступлении в&nbsp;вузы в&nbsp;2024 году будет обязательным Тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы в 2024 году будет обязательным
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
14 февраля, среда
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень хороший Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень хороший
18:08
Более 22 тысяч больничных сформировано в электронном формате с начала года
17:43
Кыргызстан и Турция договорились о преимуществах при двусторонних перевозках
17:27
Более 3 тысяч кыргызстанцев отправят работать в Южную Корею в 2024 году
17:06
В жилмассиве «Жениш» завтра не будет холодной воды