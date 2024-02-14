Более 22 тысяч больничных сформировано в электронном формате с начала года

С начала года сформировано 22 тысячи 285 листов временной нетрудоспособности в электронном формате. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, общее количество пропущенных трудодней составило 397 тысяч 592. По причине заболевания сформировано 17 тысяч 474 больничных листа, по беременности и родам — 2 тысячи 200, в связи с травмами и несчастными случаями — 1 тысяча 399.

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«Цифровой листок временной нетрудоспособности — это тот же больничный лист, который организации здравоохранения выдавали на бумаге, а теперь заполняют, передают и хранят с помощью специальной информационной системы. Больничный лист, сформированный в электронном формате, имеет юридическую силу. Для получения больничного необходимо зайти на портал или в мобильное приложение Tunduk, перейти в раздел «Здоровье» и выбрать «Листок нетрудоспособности», — сказали в ведомстве.

В Минздраве добавили, что информационная система обеспечивает все необходимые условия защиты данных и сохранение их конфиденциальности. Сведения о диагнозе сотрудника работодателю не предоставляются, только причины выдачи документа (заболевание, по беременности и родам, карантин, травма и несчастный случай, профзаболевание, по уходу за больным).