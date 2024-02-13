Цифровой профиль здоровья. Все подробности о медицинском досье кыргызстанцев

«Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях» — такой страшный диагноз я обнаружила в своем цифровом профиле здоровья на государственном портале электронных услуг «Тундук». По этому поводу даже дважды обращалась в Центр семейной медицины.

Мой случай не единичный, многие кыргызстанцы также обнаружили в профиле странные диагнозы и даже госпитализации, которых не было. Почему так произошло? Зачем нужен цифровой профиль здоровья? Как можно откорректировать свои данные, 24.kg рассказал заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев.

! Справка 24.kg Цифровой профиль здоровья человека — это сервис, который собирает и отображает данные, касающиеся здоровья кыргызстанца и получаемые государственными организациями здравоохранения. Сегодня в нем для населения доступна следующая информация: к какому ЦСМ прикреплен человек;

статус застрахованности;

история посещения ЦСМ;

история госпитализаций;

результаты лабораторных исследований;

история вакцинаций;

выданные больничные листы.

— Давайте начнем с самого «интересного» — странных диагнозов, которых у пациента нет. Как так произошло?

— Цифровой профиль здоровья создан для решения нескольких задач. Первая — это агрегация медицинских записей в одном месте. Это удобно и врачам, и пациентам. Вторая — обеспечение открытости государства перед пациентом. Мы показываем все, что происходит с его здоровьем.

Касательно случаев, когда в цифровом профиле появляются болезни, которыми он никогда не болел. Анализ показывает, что тут несколько причин.

Первая — пациент на самом деле был у врача, но потом заболеванию неправильно указали код МКБ-10 (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. — Прим. 24.kg).

Вторая — могут быть определенные недобросовестные действия со стороны медработника.

Мы сейчас над этим работаем. И, пользуясь случаем, хочу призвать сообщать о подобных фактах. Это сделать просто. Бакыт Джангазиев

В приложении «Тундук» зайдите в раздел «Кабинет», выберите раздел «Обращения», далее «Министерство здравоохранения» и опишите суть проблемы, можно приложить скриншоты. Мы обработаем обращение, выясним причину ошибочного диагноза и исправим данные.

— Такой цифровой профиль здоровья есть у всех или его надо как-то «открывать»?

Цифровой профиль здоровья сформирован на всех граждан Кыргызстана, кто хоть раз за последние три года контактировал с государственной системой здравоохранения или приписан хоть к какой-то организации здравоохранения. Бакыт Джангазиев

— Никуда идти специально не надо. Так, у детей цифровой профиль формируется с момента рождения. Когда ребенок рождается, получает первые две вакцины в роддоме (от туберкулеза и гепатита В) и медицинскую справку о рождении, это запускает процесс создания цифрового профиля.

Когда родители получают свидетельство о рождении, у нас появляется возможность установить их родственную связь, и они получают доступ к цифровому профилю здоровья своих несовершеннолетних детей (если их данные уже оцифрованы Министерством цифрового развития и есть в системе «Тундук». — Прим. 24.kg).

— Выходит, профиль здоровья — не единственный ваш цифровой продукт?

— Не единственный. Сегодня работают несколько информационных систем, которые позволяют собирать и анализировать информацию от рождения до смерти человека. Первая, как я говорил, — формирование медицинских справок о рождении. Данные сразу поступают в департамент регистрации населения (органы ЗАГС). Через систему уже прошло 220 тысяч фактов рождений. Она позволяет онлайн подавать заявку на свидетельство о рождении.

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Вторая — это система, в которой содержится информация о всех полученных вакцинах. Сформировано более 2 миллионов прививочных карт. Благодаря отказу от бумажных карт мы уже экономим более 20 миллионов сомов.

Далее ребенок переходит в поликлинику. Там есть цифровая медицинская карта. На сегодня их более 600 тысяч. В эту систему встроено несколько модулей: больничный лист (42,5 тысячи уже сформировали), направление на медико-социальную экспертизу (более 1,5 тысячи).

Следующее решение — медицинская карта для больниц. Она пока в тестовом режиме.

Между поликлиникой и больницей есть еще звено — лаборатории. Для них тоже есть информационная система, она интегрирована с «Тундуком», и человек может там получить результаты анализов.

Есть еще модуль по формированию ведомственных и национальных статистических отчетов. Это тоже позволяет экономить средства на бумаге, командировках. Первый результат — экономия почти 10 миллионов сомов.

Завершающее цифровое решение фиксирует факт смерти. Через систему уже прошло 40,5 тысячи справок, на основании которых выдают свидетельство о смерти.

Хочу отметить, что все цифровые решения интегрированы между собой.

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— Все эти цифровые решения касаются только государственных медицинских учреждений?

— Пока да. Но недавно была первая встреча с представителями частных медицинских центров и лабораторий, на которой мы говорили о готовности частного сектора к участию в этой системе и общем понимании проблемы. Мы ожидаем, что первые результаты мы продемонстрируем в ближайшее время.

— А за какой период есть данные в цифровом профиле? Сомневаюсь, что туда внесена информация с моих детских лет...

В цифровом профиле есть данные с 2018-2019 годов, когда реализованы первые цифровые решения в здравоохранении. По мере накопления других данных, например, по вакцинации против COVID-19, лабораторных результатов, их интегрировали в профиль.

Оцифровывать исторические сведения очень трудоемко, и мы сейчас сконцентрированы на оцифровке текущих данных. Бакыт Джангазиев

Возможно, в будущем, если будет запрос от населения, если такая информация будет востребованной, будем думать, как ее оцифровать.

— Вы сказали, что цифровой профиль — это агрегация всей медицинской информации о человеке. А конфиденциальность? Ведь есть понятие врачебной тайны... Может, я не хочу, чтобы государство знало, что я, например, перенесла венерическое заболевание...

—Хороший вопрос. Так или иначе государство знает, чем болеет тот или иной человек, потому что он обращается в организацию здравоохранения. Там эти записи оцифровывают, так как по заболеваниям ведут статистику, по ним происходят определенные выплаты медработникам и так далее. Таким образом, все данные так или иначе собираются и используются в ведомственных целях.

— Ну в статистике мы обезличены, согласитесь...

— Врач-то знает. Он записывает диагноз, назначения в вашу карточку, а потом уже заполняет электронные формуляры, подает информацию в ФОМС, что необходимо возместить определенные затраты и так далее. Так что повторюсь: государство так или иначе уже знает подробности о человеке.

Вопрос конфиденциальности и врачебной тайны. Есть определенные заболевания, которые охраняются нормами закона. К этим данным у всех врачей нет доступа. Только у того, который ведет пациента в этой сфере.

Данные профиля доступны только пациенту через электронную цифровую подпись. Никто другой зайти в ваш кабинет не может. Бакыт Джангазиев

И еще момент. Цифровая карта пациента доступна только его семейному врачу. У других доступа к ней нет.

— А при госпитализации? В моем понимании агрегация всей медицинской информации как раз необходима при экстренной помощи, когда пациент без сознания, например...

— Нет. Врач не сможет получить доступ ко всей медицинской цифровой карте. Еще не выработан единый подход к тому, какие именно данные могут быть доступны врачам стационаров. Возможно, группа крови и резус-фактор, наличие аллергии на медицинские препараты и так далее.

Сейчас изучаем, какой набор данных можно предоставить. Но опять же это будет очень ограниченный объем информации, необходимый при экстренной медпомощи. После стабилизации состояния пациент, если захочет, сможет предоставить полный доступ к своей цифровой медкарте.