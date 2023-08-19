В WhatsApp появилась возможность обмениваться фото в высоком качестве

У пользователей мессенджера WhatsApp появилась возможность отправлять фотографии в высоком разрешении. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, перед отправкой нужно в редакторе нажать на новую кнопку «HD» в верхнем меню. Только в этом случае фотография будет отправлена с минимальным сжатием. В чате рядом с фотографией появится значок HD, который свидетельствует о высоком качестве изображения.

Стандартное разрешение фотографий при отправке в WhatsApp составляет 1600×1052 пикселя, с функцией HD-качество можно достичь разрешения до 4096×2692 пикселей. При этом сами получатели фотографий смогут выбрать, загружать ли их в полном или уменьшенном разрешении для экономии трафика.

Постепенно функция HD-качества будет распространяться для всех пользователей мессенджера. После этого планируется добавить в мессенджер функцию отправки видео в высоком разрешении.