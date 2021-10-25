Xpeng анонсировала электромобиль, который сможет летать и ездить по дорогам

Компания HT Aero, являющаяся дочерним предприятием китайского производителя электромобилей Xpeng, анонсировала новый летающий автомобиль на электрической тяге, способный перемещаться по воздуху и дорогам общего пользования. Разработчики намерены начать серийное производство этой модели в 2024 году.

Эксперты отмечают, что в настоящее время в распоряжении HT Aero есть только прототипы летающего авто, поэтому к моменту запуска серийного производства его внешний облик может измениться.

В компании отметили, что летающий электромобиль будет иметь легкую конструкцию, которая предполагает возможность складывания винтов, используемых во время полета и ненужных при езде по обычным дорогам. Также известно, что в авто реализованы разные средства обеспечения безопасности, в том числе парашютная система.

Фото Xpeng

HT Aero поддерживается компанией Xpeng. Разработка автомобилей с возможностью вертикального взлета и посадки привлекает все больше внимания со стороны автопроизводителей и небольших стартапов. Однако создание таких транспортных средств неизменно сталкивается с рядом проблем, связанных с обеспечением безопасных полетов и получением необходимых разрешений регулирующих органов.

Новый наземный и воздушный транспорт HT Aero был представлен в рамках мероприятия Xpeng Tech Day.