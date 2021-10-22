Суд запретил продажу в России смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics продажу 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Решение приводится в опубликованной резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

Суд в июле запретил ответчикам ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз в Россию, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились.

Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.

Дополнительное решение содержит закрытый перечень моделей. Всего в списке 61 смартфон — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.